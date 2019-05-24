مدير «الدعم المركزي» يتفقد فرع الإدارة بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 مايو 2019, 10:13 مساء
مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، خلال إفطار رمضاني مع فرع الإدارة بطرابلس، 24 مايو 2019

شدد مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، على ضرورة تشديد الحماية والحراسة على الأهداف الحيوية بالعاصمة طرابلس، ورفع أقصي درجة الاستعداد والتأهب الأمني بين جميع منتسبي الإدارة العامة للدعم المركزي والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى بالعاصمة.

ووفق بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها مدير الإدارة العامة للدعم المركزي لفرع الإدارة بطرابلس، رفقة عدد من الضباط بالإدارة اليوم الجمعة أثناء اذان المغرب. 

وحرص «فتح الله» على الوقوف خلال هذه الزيارة على سير العمل داخل الفرع، والجهود التي يبذلها فرع طرابلس في حماية وتأمين العاصمة طرابلس والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والسهر على أمن الوطن والمواطن.

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