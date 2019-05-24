نواب: قصف مقرنا في طرابلس «تصعيد خطير وجريمة مكتملة»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 مايو 2019, 03:45 مساء
آثار القصف الذي تعرض له مقر مجلس النواب في طرابلس. (داخلية الوفاق)

أدان مجلس النواب، في بيان صدر من طرابلس، القصف الجوي الذي تعرض له مقره في العاصمة في وقت مبكر اليوم الجمعة.

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وقال المجلس، في البيان الذي صدر اليوم الجمعة، إن «استهداف مقر السلطة التشريعية المنتخبة في منطقة سكنية مكتظة بالسكان وفي شوارع تجارية تعج بالمواطنين الذين يستعدون لاستقبال عيد الفطر لهو تصعيد خطير وجريمة حرب مكتملة الأركان».

وحمّلت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني مسؤولية الهجوم لقوات الجيش التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر.

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ومن جانبه، طالب مجلس النواب في طرابلس الأجهزة المختصة في حكومة الوفاق بـ«اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المدنيين والوقوف في وجه هذا العدوان».

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