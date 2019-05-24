«الصحة العالمية» تعلن مقتل طبيب إثر تعرض سيارة إسعاف للقصف في طرابلس

اشتباكات في منطقة اسبيعة على بعد 40 كيلومترا جنوب طرابلس، 29 أبريل 2019. (فاضل سينا، أ ف ب)

أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، مقتل أحد الأطباء إثر تعرض سيارة إسعاف للقصف في طرابلس.

ودانت «الصحة العالمية»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة، ما يتعرض له العاملون في المجال الصحي، مؤكدة أنه على الأطراف المتحاربة إدراك أن الأطباء ليسوا هدفًا ويجب حمايتهم.

وأكدت منظمة الصحة العالمية في ليبيا مقتل 510 أشخاص، وإصابة 2467 شخصًا، منذ اندلاع الاشتباكات بالقرب من العاصمة طرابلس، في 4 أبريل الماضي.

وبدأت المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة في 4 أبريل الماضي، مخلفة 510 أشخاص و2467 مصابًا، حسب منظمة الصحة العالمية.

وطالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في ليبيا الحصول على 5.5 مليون دولار لتتمكن من مواصلة الاستجابة العاجلة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين بالنزاع في طرابلس وغرب ليبيا.

وأشارت المنظمة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أنّ احتياجاتها العاجلة تأتي بسبب وجود عجز يصل إلى 4.78 مليون دولار، بالإضافة إلى الاحتياجات الإنسانية الطارئة في البلد.