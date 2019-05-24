«البحرية الليبية» تعلن إنقاذ 290 مهاجرًا غير شرعي عبر ثلاث عمليات منفصلة

إنقاذ مهاجرين غير شرعيين. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت قوات البحرية الليبية، إنقاذ 290 مهاجرًا غير شرعيين غربي ليبيا، من خلال ثلاث عمليات منفصلة.

وأكد مكتب الإعلام والثقافة البحرية في بيان صادر عنه مساء أمس الخميس، أن دورية «الزورق فزان» التابع لقطاع طرابلس لحرس السواحل استلم بلاغًا بوجود قارب يحتاج إغاثة شمال راس الحلاب (القره بوللي)، مشيرة إلى أنه تمكن من «العثور على القارب الذي كان على وشك الغرق وتحطمت أرضيته».

وتابع، أن «المهاجرين الذين كانوا على متن القارب يستغيثون وأغلبهم خارج القارب المحطم، منهم من تشبث بحطام القارب، ومنهم من تعلق بجالونات بلاستيكية تستعمل لحمل الوقود والماء».

وأكد المكتب، إنقاذ كل من كانوا على متن القارب المحطم، وعددهم 87 مهاجرًا، من دول السنغال وتشاد ومالي والسودان ومصر، وبينهم 6 نساء، وطفل واحد، مفيدًا بنقلهم جميعًا لنقطة الإنزال التابعة لحرس السواحل بقاعدة طرابلس البحرية حيث جرى تقديم ما يلزم من مساعدات إنسانية وصحية.

وحول العملية الثانية، قال مكتب الإعلام: «استلمت صباح أمس الخميس دورية استطلاع تتبع قطاع حرس السواحل الأوسط (الزورق صبراتة) بلاغًا قبالة مدينة زليتن حول وجود قاربين بحاجة للإغاثة، وفي منطقة البحث وجدت الدورية قاربين مطاطيين متهالكين بينهما مسافة 4 أميال، وعلى متنهما مهاجرون يترقبون النجدة»، وأكد المكتب إنقاذ 203 مهاجرين ، بينهم امرأة، هم كل ركاب القاربين.

وكان بين المهاجرين 141 سودانيًا، و36 من جنوب السودان، و14 بنغاليًا، و4 صوماليين بينهم امرأة، و3 تشاديين ومصريان، بالإضافة ليمني واحد وسوري ونيجيري.

وأفاد المكتب بنقل المهاجرين لنقطة إنزال حرس السواحل بمدينة الخمس شرق طرابلس، حيث جرى تقديم المساعدات الصحية والإنسانية وتسليمهم لمركز إيواء سوق الخميس التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.