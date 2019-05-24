إنقاذ 203 مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 مايو 2019, 02:07 صباحا
مهاجرين جرى انقاذهم قبالة سواحل ليبيا. (مكتب الإعلام والثقافة البحرية- أرشيفية)

أعلنت القوات البحرية الليبية، الخميس، إنقاذ 203 مهاجرين غير شرعيين كانوا على متن قاربين مطاطيين هالكين على بعد 4 أميال شمال زليتن، مشيرة إلى أن المهاجرين جميعهم رجال ماعدا امرأة واحدة الذين جرى إنقاذهم من جنسيات أفريقية مختلفة (السودان، وجنوب السودان، وتشاد، ومصر، واليمن، سوريا، والنيجر، وبنغلاديش، والصومال).

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية في بيان في ساعة متأخرة من يوم الخميس، إن عملية الإنقاذ نفذها زورق الدورية «الزورق صبراتة» التابع للقطاع الأوسط لحرس السواحل بمهمة الدورية والاستطلاع شمال زليطن صباح الخميس بعد تلقي بلاغًا بوجود قاربين يحتاجا إغاثة.

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وأضاف مكتب الإعلام أن الزورق توجه فور تلقيه البلاغ إلى المنطقة المحددة وبدأ عملية البحث إلى أن تمكن من العثور على قاربين مطاطيين متهتلكين بينهما مسافة 4 أميال وعلى متنه مهاجرون غير شرعيين يستغيثون».

وأوضح أن المهاجرين جرى إنزالهم بنقطة حرس السواحل في نقطة الخمس وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وإيداعهم بمركز أيواء سوق الخميس، بعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية اللازمة لهم.

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