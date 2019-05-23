فرنسا: سنعمل مع شركائنا لضمان تنفيذ الليبيين تعهداتهم في الاجتماعات الدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 مايو 2019, 09:54 مساء
مقر وزارة الخارجية الفرنسية. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أن باريس ستواصل العمل مع شركائها وخاصة الأوروبيين «لضمان تنفيذ أصحاب المصلحة الليبيين الالتزامات التي تعهدوا بها في مختلف الاجتماعات الدولية في فرنسا وإيطاليا ودولة الإمارات العربية المتحدة أخيرًا».

جاء ذلك في رد للوزارة نشرته عبر موقعها على الإنترنت بشأن ما إن كان هناك تقدم محرز بعد اجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والقائد العام للجيش الوطني الليبي بقصر الإليزيه أمس الأربعاء.

وقالت الخارجية الفرنسية في معرض ردها إنه «في ضوء الاشتباكات المستمرة في طرابلس، تتحدث فرنسا بحزم إلى جميع أصحاب المصلحة الليبيين، وتحثهم على قبول وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية. وبهذه الروح، استضاف الرئيس ماكرون المشير خليفة حفتر أمس بعد لقائه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يوم 8 مايو» الجاري.

وأوضحت الوزارة قائلة: «طلبنا من المشير حفتر ضمان حماية المدنيين والعمل من أجل وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية. وأكدنا من جديد أولوياتنا: مكافحة الجماعات الإرهابية؛ تفكيك شبكات المهربين، خاصة تلك المرتبطة بالهجرة السرية؛ وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في ليبيا».

وأضافت أن «أصحاب المصلحة الليبيين وافقوا «مرارًا وتكرارًا على أن الحل يمكن أن يكون سياسيًا فقط. ولهذا السبب ستواصل فرنسا العمل مع شركائها، خاصة الأوروبيين، لضمان تنفيذ أصحاب المصلحة الليبيين الالتزامات التي تم التعهد بها في مختلف الاجتماعات الدولية في فرنسا وإيطاليا وأخيرًا في دولة الإمارات العربية المتحدة».

اقرأ أيضًا: الإليزيه: ماكرون طالب حفتر بوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن

والتقى أمس الأربعاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر في باريس، وطالبه بضرورة التوصل إلى «وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن» وفقًا لبيان الإليزيه.

ولفت البيان الذي نقلته «فرانس برس» إلى أن حفتر أبلغ ماكرون أن «الشروط لم تكتمل» بعد لإقرار وقف إطلاق النار حول العاصمة طرابلس، لكنه اعتبر أنه سيكون من «الضروري استئناف الحوار السياسي للخروج من الأزمة».

لكن الإليزيه أشار إلى «انعدام الثقة بين الجهات الفاعلة الليبية أكثر من أي وقت مضى»، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه «يرى جيدًا المأزق بين رغبة المجتمع الدولي في وقف الأعمال القتالية ورؤية المشير حفتر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيفا» يتراجع ويعلن عدد فرق «مونديال قطر»
رياضة عالمية
العيساوي ضد الحضيري وبينهما نجوم الكرة الليبية لدعم «أطفال السرطان»
رياضة محلية
مسؤول إيطالي: على أوروبا الضغط على الأطراف الليبية المتنازعة للتوصل إلى اتفاق
ليبيا
الإليزيه: ماكرون طالب حفتر بوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن
ليبيا
فرانس برس: الرئاسة الفرنسية تعلن أن المشير حفتر أبلغ ماكرون أن الشروط لم تكتمل ...
ليبيا
البعثة الأممية لدى ليبيا: مقتل 20 مدنيًا وإصابة 69 آخرين خلال شهري فبراير ومارس
ليبيا
السراج: الجولة الأوروبية لم تكن بهدف الحصول على دعم عسكري.. والحل في ليبيا سياسي
ليبيا
بريطانيا وفرنسا وأميركا: «المتطرفون» أكبر المستفيدين من النزاعات المسلحة بليبيا
ليبيا
لجنة العقوبات بمجلس الأمن تعرض تقريرها بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
مناورات مصرية فرنسية بمنطقة عمل الأسطول الشمالي في البحر المتوسط
دولى
نص إحاطة غسان سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
«الأعلى للدولة» يوصي «الرئاسي» بمقاطعة القمة العربية الطارئة في مكة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 خطوات للحفاظ على إطارات السيارة صيفًا