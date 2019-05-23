انتشال جثة لمهاجر أفريقي قرب بوابة فدراج شرق بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 23 مايو 2019, 09:17 مساء
جثة المهاجر الأفريقي التي جرى انتشالها ونقلها لمستشفى بني وليد العام. (الإنترنت)

أعلنت جمعية السلام للأعمال الخيرية في بني وليد أن مكتب انتشال الجثث التابع لها انتشل مساء اليوم الخميس، جثة مجهولة الهوية لمهاجر أفريقي قرب بوابة فدراج بطريق النهر شرق المدينة بعد تلقيه بلاغًا عنها من أحد المواطنين.

وقال عضو جمعية السلام للأعمال الخيرية في بني وليد، هيثم بن لامة، لـ«بوابة الوسط» إن مكتب انتشال الجثة جرى نقلها وتسليمها إلى مستشفى بني وليد العام، الذي قام بحفظها في ثلاجة حفظ الموتى بدار الرحمة بالمستشفى، موضحًا أنه بعد الكشف المبدئي عليها تبين أنها تعود لمهاجر من الجنسية الأفريقية.

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي، الذي يمر وسط بني وليد ويسلكه المهربون وتجار البشر للوصول إلى الشواطئ الليبية قادمين من جنوب البلاد.

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