شركة الكهرباء: أضرار جسيمة أصابت أحد الخطوط الرئيسية المغذية طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 مايو 2019, 09:10 مساء
جانب من جهود إصلاح الأضرار التي أصابت محطة 4 المغذية لجنوب طرابلس (صفحة الشركة عبر فيسبوك)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إصابة أحد خطوط نقل الكهرباء الرئيسية في جنوب طرابلس نتيجة الاشتباكات التي تشهدها العاصمة، أمس الأربعاء.

وذكرت الشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس، أن فرق الصيانة تعمل على إجراء صيانة موقتة لإعادة تشغيل الخط الرؤؤبدائرة جنوب طرابلس الهضبة (2) بعد أن لحقت به أضرار جسيمة.

ونشرت الشركة عددًا من الصور للأضرار التي أصابت الخط، وجهود فرق الصيانة لإصلاحه.

وتسببت الاشتباكات الجارية جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي، في إلحاق أضرار وخسائر ضخمة بالشبكة العامة للكهرباء، وأدت إلى انقطاع التيار عن مناطق عديدة جنوب العاصمة.

جانب من جهود إصلاح الأضرار التي أصابت محطة 4 المغذية لجنوب طرابلس (صفحة الشركة عبر فيسبوك)
جانب من جهود إصلاح الأضرار التي أصابت محطة 4 المغذية لجنوب طرابلس (صفحة الشركة عبر فيسبوك)
جانب من جهود إصلاح الأضرار التي أصابت محطة 4 المغذية لجنوب طرابلس (صفحة الشركة عبر فيسبوك)
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