نشوب حريق في سوق خردة السيارات بمدينة الخمس

صورة من حريق في رابش سيارات بمدينة الخمس (فيسبوك)

اندلع حريق في رابش سيارات، حيث تتجمع السيارات المتضررة من جراء الحوادث بمدينة الخمس (شرق طرابلس)، صباح اليوم الخميس.

وسيطر قسم هيئة السلامة الوطنية على الحريق، وتمكن رجال مكافحة الحريق من إخماده بدعم من وحدات الإطفاء التابعة لمصنع أسمنت المرقب، وفق الصفحة الرسمية لهيئة السلامة الوطنية على «فيسبوك».

صورة من حريق في رابش سيارات بمدينة الخمس (فيسبوك)

سيارة الإطفاء في موقع حريق في رابش سيارات بمدينة الخمس (فيسبوك)

صورة من حريق في رابش سيارات بمدينة الخمس (فيسبوك)