مدير مستشفى الهواري: جارٍ إكمال المعدات الطبية.. وإعادة التشغيل قريبا

الدكتور إبريك البرغثي مدير عام مستشفى الهواري العام في بنغازي (فيسبوك)

يجري العمل داخل مستشفى الهواري العام في بنغازي، على قدم وساق لتجهيزها بالمعدات الطبية اللازمة.

قال الدكتور إبريك البرغثي مدير عام مستشفى الهواري العام في بنغازي، اليوم الخميس، بأن العمل يجري على قدم وساق؛ من أجل إكمال وتجهيز المستشفى بكل ما يلزمها من المعدات الطبية، وفق تصريحاته بموقع المستشفى على «فيسبوك».

ويضم المستشفى، العديد من الأقسام الطبية، منها قسم الإيواء في الدور الأول الذي يحتوي على 100 سرير، إضافة إلى أقسام العنايات التي تحتوي على 33 سريرًا.



أما قسم عناية الباطنة الفائقة فيضم 13 سريرًا، والقسم الخاص بعناية القلب فيحتوي على 16 سريرًا، فضلًا عن 4 أسرة في قسم عناية الجراحة.

كما أكد الدكتور ابريك البرغثي، أنه بعد انتهاء التجهيزات قريبًا، سيتم إعادة تشغيل هذه الأقسام أمام جميع المرضى المترددين على المستشفى في وقت قريب.

صورة من داخل مستشفى الهواري في بنغازي (فيسبوك)

صورة من داخل مستشفى الهواري في بنغازي (فيسبوك)

صورة من داخل مستشفى الهواري في بنغازي (فيسبوك)