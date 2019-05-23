مدير مستشفى الهواري: جارٍ إكمال المعدات الطبية.. وإعادة التشغيل قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 مايو 2019, 03:27 مساء
الدكتور إبريك البرغثي مدير عام مستشفى الهواري العام في بنغازي (فيسبوك)

يجري العمل داخل مستشفى الهواري العام في بنغازي، على قدم وساق لتجهيزها بالمعدات الطبية اللازمة.

 قال الدكتور إبريك البرغثي مدير عام مستشفى الهواري العام في بنغازي، اليوم الخميس، بأن العمل يجري على قدم وساق؛ من أجل إكمال وتجهيز المستشفى بكل ما يلزمها من المعدات الطبية، وفق تصريحاته بموقع المستشفى على «فيسبوك».

ويضم المستشفى، العديد من الأقسام الطبية، منها قسم الإيواء في الدور الأول الذي يحتوي على 100 سرير، إضافة إلى أقسام العنايات التي تحتوي على 33 سريرًا.
 
أما قسم عناية الباطنة الفائقة فيضم 13 سريرًا، والقسم الخاص بعناية القلب فيحتوي على 16 سريرًا، فضلًا عن 4 أسرة في قسم عناية الجراحة.

كما أكد الدكتور ابريك البرغثي، أنه بعد انتهاء التجهيزات قريبًا، سيتم إعادة تشغيل هذه الأقسام أمام جميع المرضى المترددين على المستشفى في وقت قريب.

صورة من داخل مستشفى الهواري في بنغازي (فيسبوك)
صورة من داخل مستشفى الهواري في بنغازي (فيسبوك)
صورة من داخل مستشفى الهواري في بنغازي (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرانس برس: الرئاسة الفرنسية تعلن أن المشير حفتر أبلغ ماكرون أن الشروط لم تكتمل ...
ليبيا
البعثة الأممية لدى ليبيا: مقتل 20 مدنيًا وإصابة 69 آخرين خلال شهري فبراير ومارس
ليبيا
السراج: الجولة الأوروبية لم تكن بهدف الحصول على دعم عسكري.. والحل في ليبيا سياسي
ليبيا
بريطانيا وفرنسا وأميركا: «المتطرفون» أكبر المستفيدين من النزاعات المسلحة بليبيا
ليبيا
لجنة العقوبات بمجلس الأمن تعرض تقريرها بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
مناورات مصرية فرنسية بمنطقة عمل الأسطول الشمالي في البحر المتوسط
دولى
نص إحاطة غسان سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
«الأعلى للدولة» يوصي «الرئاسي» بمقاطعة القمة العربية الطارئة في مكة
ليبيا
الصحة العالمية: 510 قتلى و2467 جريحًا جراء حرب العاصمة
ليبيا
مؤسس هواوي يتحدى واشنطن: الممارسة الحالية للسياسيين الأميركيين تسيء تقدير قوتنا
دولى
السعودية تتصدى لـ«أهداف جوية» قرب مكة
عربى
ظريف يرد على «تبجحات» الرئيس الأميركي بشأن «إبادة» إيران
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 خطوات للحفاظ على إطارات السيارة صيفًا