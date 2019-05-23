كاجمان يبحث تذليل الصعاب أمام بلديتي الزاوية وغات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 مايو 2019, 02:32 مساء
النائب عبدالسلام كاجمان خلال لقائه أعضاء المجلس البلدي الزاوية. (إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء)

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان، اليوم الخميس، لقاءين مع وفد أعضاء المجلس البلدي الزاوية المنتخب مؤخرًا، وعميد بلدية غات، لبحث تذليل الصعاب أمام عمل البلديتين.

 وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، في بيان صادر عنها اليوم، إن وفد الزاوية المنتخب مؤخرًا والذي ضم كلًا من المختار المريول، ومحمد بوخدير، يوسف الحطاب، استعرض أمام كاجمان المشاكل والصعوبات التي تعيق سير العمل في المدينة في مختلف المجالات.

وأبدى كاجمان استعداده للتعاون من أجل تذليل الصعاب بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة حتى تتمكن البلدية من القيام بالمهام الموكلة لها خدمة للمواطنين، بحسب البيان.
وفي نفس السياق، استعرض عميد بلدية غات خلال لقائه كاجمان، أمس الأربعاء، المشاكل والصعوبات التي تعيق سير العمل في البلدية وأدت لتدني مستوى الخدمات في مختلف المجالات.

وأكد كاجمان أن حكومة الوفاق تعمل على تذليل الصعوبات التي يعانيها سكان الجنوب وتوفير كل احتياجاتهم، وسيقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الخطوات المتخذة بشأن الجنوب.

عميد بلدية غات خلال لقائه النائب عبدالسلام كاجمان. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)
النائب عبدالسلام كاجمان خلال لقائه أعضاء المجلس البلدي الزاوية. (إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء)
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