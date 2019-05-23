حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس (23 مايو 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الشرقية، بينما يكون الطقس معتدلًا ومستقرًا على مناطق الشمال الغربي.

رأس أجدير حتى رأس لانوف - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

الطقس صحو إلى ظهور بعض السحب العابرة، وتكون الرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة وتتحول تدريجياً من يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية.

وتكون درجات الحرارة القصوى معتدلة هذا اليوم حيث تتراوح ما بين (21- 26) مْ تصل إلى (30) مْ على أبونجيم وتسجل ارتفاعًا بداية من يوم غدٍ على جميع المناطق .

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:-

تتكاثر السحب صباح اليوم على بعض المناطق الساحلية - الجبل الأخضر والدواخل مع سقوط أمطار خفيفة وتشمل يوم الغد مناطق الجغبوب، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلةإلى نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (22- 27) مْ وتكون هذا اليوم بين (36-40) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها- غـات- غدامس-الحمادة :-

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (34- 39) مْ ولا تتجاوز هذا اليوم (30) مْ على مناطق الجفرة.

الكفرة - السرير- تازربو:

تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على مناطق تازربو والسرير، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية على تازربو والسرير معتدلة السرعة بينما تكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الكفرة وتتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (37- 42)مْ وتسجل انخفاضًا بسيطًا يوم الغد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا