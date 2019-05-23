السراج يزور الجزائر اليوم لبحث التطورات الداخلية والإقليمية

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت مصادر دبلوماسية جزائرية، إن رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج سيزور اليوم الخميس الجزائر لبحث التطورات الداخلية والإقليمية.

وأضافت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، أن السراج سيلتقي في العاصمة الجزائرية الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، كما سيلتقي رئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وأوضحت أن السراج، سيبحث مع كبار المسؤولين في الجزائر، الوضع في ليبيا خاصة القتال الدائر في محيط العاصمة طرابلس.

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ووصف رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج جولته الأوروبية الأخيرة بـ«الناجحة»، مؤكدًا أن هناك تفهمًا دوليًا للأوضاع في ليبيا وأن الدول الغربية تدرك تماماً حقيقة الوضع في ليبيا.

وأكد السراج في مقابلة مع «يورونيوز»، بثت مساء أمس الأربعاء، أن «جولته لم تكن بهدف الحصول على دعم عسكري وعتاد وأسلحة، حيث ما زال حظر التسليح ساريًا على ليبيا، لكن فقط على حكومة الوفاق وليس على كل الأطراف، حيث هناك طرف يتم تزويده بكل الأسلحة برًا وبحرًا وجوًا حتى من دول صديقة»، موضحًا أن «المبالغة بدعم الطرف الآخر عسكريًا أبعدته عن العملية السياسية».