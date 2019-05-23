مسؤول إيطالي: على أوروبا الضغط على الأطراف الليبية المتنازعة للتوصل إلى اتفاق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 مايو 2019, 09:55 صباحا
... رئيس اتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا) فينتشنتسو بوتشّا. (آكي الإيطالية)

رأى رئيس اتحاد الصناعيين الإيطاليين أن الانقسام في المواقف الأوروبية يغذي انقسام الأطراف في ليبيا.

وقال رئيس اتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا)، فينتشنتسو بوتشا، خلال الجمعية العامة للاتحاد، التي عقدت في روما، أمس الأربعاء، إن «ضعف إيطاليا من ناحية، واستخفاف بعض الشركاء الأوروبيين من ناحية أخرى، سوف يقود إلى اضطرارنا لتصفية حساب ثقيل قريبًا»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

برودي: وحدة الموقف الأوروبي شرط أساسي لفتح حوار بنّاء في ليبيا

وأشار رئيس كونفيندوستريا إلى أن هذا الحساب «بالنسبة لنا، سيُلوح بتدفقات المهاجرين الذين سيشرعون بالوصول مع بدء الصيف».

وأكد أن «على أوروبا أن تتحدث بصوت واحد إلى الفصائل الليبية، والضغط على الأطراف المتنازعة، لدفعها نحو التوصل إلى اتفاق».

ودعا رئيس المفوضية الأوروبية الأسبق، رومانو برودي، إلى تبني سياسات أوروبية مشتركة حقيقية لاستعادة السلام والاستقرار في ليبيا، وذلك على خلفية انقسام في المواقف الأوروبية حيال التطورات الميدانية الأخيرة.

وقال السياسي الإيطالي، الذي ترأس حكومة يقودها يسار- الوسط في إيطاليا خلال الفترة 1996-1998، إن وحدة الموقف الأوروبي تجاه الأزمة في ليبيا هو «الشرط الضروري الأول لفتح حوار بنّاء وإيجاد محاور حقيقي في ليبيا».

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