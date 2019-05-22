لجنة الطوارئ بحكومة الوفاق الوطني توجه باستكمال صيانة مركز تأهيل المعاقين بجنزور

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 مايو 2019, 11:11 مساء
اجتماع لجنة الطوارئ بحكومة الوفاق الواحد والعشرين, 22 مايو 2019

عقدت لجنة الطوارئ بحكومة الوفاق الوطني، اجتماعها الواحد والعشرين مساء اليوم الأربعاء، مع ممثلي مركز تأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة في جنزور، الذين وضعوا اللجنة في صورة الخدمات التي يقدمها المركز لشريحة المعاقين، والتي توقفت منذ دخوله الصيانة قبل عدة سنوات.

ووفقا لبيان لحكومة الوفاق اليوم، تم التأكيد خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على أهمية المركز، والعمل على استكمال صيانته، حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له.

وأوضح البيان أن المجتمعين ناقشوا الخطوات التي يجب اتخاذها لتوفير احتياجات النازحين من فئة المعاقين في مراكز الإيواء بصفة عاجلة.

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كما عقدت اللجنة اجتماعًا مع عميد بلدية غات، استعرض فيها الأخير المشاكل والصعوبات التي تعوق سير عمل البلدية، وأدت لتدني مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وبدأت اللجنة خلال الاجتماع في اتخاذ إجراءاتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجه البلدية.

والتقت لجنة الطوارئ أيضا ممثلي اللجنة التحضيرية لملتقى التوافق من أجل ليبيا، الذي يتم التحضير له، والذي تعهدت بدعمه حتى يحقق النتائج المرجوة.

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