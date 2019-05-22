انطلاق فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 22 مايو 2019, 10:42 مساء
فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم بمدينة طبرق. (بوابة الوسط)

انطلقت بالمسجد العتيق في مدينة طبرق، ظهر اليوم الأربعاء، مسابقة «عام التسامح الرمضانية الأولى لحفظ وتجويد القرآن الكريم» برعاية «منظمة عام التسامح الرمضانية» وجمعية الهلال الأحمر الليبي وإشراف مكتب أوقاف طبرق وتشمل جميع جوانب القرآن الكريم.

وقال مدير مكتب أوقاف طبرق جاد المولى ذاوود لـ«بوابة الوسط» إن المسابقة انطلقت في طبرق تحت مسمى «منظمة عام التسامح الرمضانية» وتشمل القرآن الكريم كاملا «للأعمار التي لا تتجاوز 25 عاما» ونصف القرآن «للذين لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما» وربع القرآن «للذين لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما».

وأضاف ذاوود أن جوائز المسابقة «قيمة جدا حيث تصل قيمة الفائز بالترتيب الأول في الجانب الأول إلى 15500 دينار والأول في نصف القرآن 12500 دينار، والأول في الجانب الأخير 10500 دينار»، منوها إلى أن اليوم الختامي للمسابقة وتوزيع الهدايا سيكون بعد غد الجمعة.

يشار إلى أن هذه المسابقة يشرف عليها عدد من المشائخ ومحفظي القرآن الكريم التابعين لقسم القرآن الكريم والسنة النبوية بمكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في طبرق.

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