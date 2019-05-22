انتهاء المسح الطبي لأمراض الجلدية في مدرستي بدر الكبرى وعمر بن الخطاب بأبوسليم

جانب من المسح الطبي بمدرستي بدر الكبرى وعمر بن الخطاب ببلدية أبوسليم, 22 مايو 2019 (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أنهى أطباء الجلدية بفريق الدعم الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، صباح اليوم الأربعاء، المسح الطبي الشامل بمدرستي بدر الكبرى وعمر بن الخطاب الواقعتين داخل نطاق بلدية أبوسليم.

ووفقا لبيان من المركز اليوم، تأتي عملية المسح ضمن الحملة الصحية الذي يقيمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في جميع مراكز إيواء النازحين داخل طرابلس وخارجها.

ويشمل المسح الكشف الطبي على الأمراض الجلدية، من قبل مختصين بفريق الدعم الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ويتم صرف الأدوية المناسبة للمريض حال اكتشاف إصابته بأي مرض، كما يتم متابعة الحالات بشكل دوري بالتواصل مع مشرفي الخدمة الصحية بالمدرستين.

كان أطباء الجلدية بفريق الدعم الصحي قد أنهوا مسحهم الطبي بمراكز إيواء النازحين الواقعة داخل بلدية عين زارة وعلاج كافة الحالات المصابة بأمراض جلدية.