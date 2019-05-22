الحكومة الموقتة تقرر ضم الفرع البلدي عين مارة لبلدية درنة

صورة لحقول بلدية عين مارة (أرشيفية : الإنترنت)

قررت الحكومة الليبية الموقتة، ضم الفرع البلدي عين مارة التابع لبلدية القبة، إلى بلدية درنة، وفقا لما تضمنه كتاب وزارة الحكم المحلي رقم 369.

ووفقا لبيان للحكومة الليبية الموقتة اليوم، يعمل بالقرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.