رئيس مجلس النواب يبحث مع متخصصين في الهندسة المعمارية إعادة إعمار مدينة درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 مايو 2019, 08:49 مساء
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى (أرشيفية : الإنترنت)

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، اليوم الأربعاء، عددًا من المهتمين بإعادة إعمار مدينة درنة، من المتخصصين في الهندسة المعمارية والمدن القديمة.

ووفقًا للمستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، قدم الوفد عددًا من الدراسات الخاصة بإعادة الإعمار ومستندات تتعلق بتاريخ «المدينة القديمة»، كما تطرق المكلف الإسكان والمرافق ببلدية درنة إلى المشاريع التي تحتاجها درنة بشكل عاجل، منها حل مشكلة نقص المياه، ومشاريع أخرى تحتاج إلى موافقة رئاسة الوزراء لتنفيذها، كما تمت مناقشة وضعية نظافة المدينة من ركام المباني والقمامة.

وشدد رئيس مجلس النواب على أنه سيخاطب رئاسة الوزراء بالحكومة الموقتة، والجهات ذات العلاقة؛ للقيام بواجباتها تجاه تنفيذ كل المشاريع التي تحتاجها «درنة»، بما فيها أعمال الصيانة والنظافة وحل مشكلة المياه.

وفيما يخص المدينة القديمة درنة، قال المستشار عقيلة صالح، إنه سيتم الاهتمام بصيانتها وترميمها وفق المعايير الدولية، وتكليف مجلس إعادة إعمار درنة المزمع تكليفه، بالاتصال بالجهات المتخصصة محليًّا ودوليًّا، والمحافظة على هذا الإرث التاريخي والثقافي لدرنة القديمة.

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