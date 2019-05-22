الإليزيه: ماكرون طالب حفتر بوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 مايو 2019, 07:57 مساء

 

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، بضرورة التوصل إلى «وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن».

ولفت بيان الإليزيه، الذي نقلته «وكالة «فرانس برس»، إلى أن المشير خليفة حفتر أبلغ، الأربعاء، في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن «الشروط لم تكتمل» بعد لإقرار وقف إطلاق النار حول العاصمة طرابلس، لكنه اعتبر أنه سيكون من «الضروري استئناف الحوار السياسي للخروج من الأزمة».

لكن الإليزيه أشار إلى «انعدام الثقة بين الجهات الفاعلة الليبية أكثر من أي وقت مضى»، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه «يرى جيدًا المأزق بين رغبة المجتمع الدولي في وقف الأعمال القتالية ورؤية المشير حفتر».

ولفتت وكالة «فرانس برس» إلى أن المشير خليفة حفتر لم يصرح بعد نهاية الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعة بقليل.

وتابع المصدر أنه أثناء المحادثات بحضور وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، قدم المشير «شرحًا مطولًا ومبررات»، للهجوم العسكري الذي يشنه منذ مطلع أبريل على طرابلس، قائلًا إنه يحارب «الميليشيات الخاصة والجماعات المتطرفة» التي يتوسع نفوذها في العاصمة الليبية، كما قدم المشير حفتر شرحًا للوضع على الأرض أمام ماكرون، مؤكدًا أنه «يحرز تقدمًا» ويعزز «مواقعه تدريجيًّا».

وأعلن الإليزيه أن الدبلوماسية الفرنسية ستكون «نشطة للغاية في الأسابيع المقبلة، في محاولة لتشجيع التوصل إلى حل»، عبر الإبقاء على «حوار مستمر» مع الأمم المتحدة وإيطاليا والعواصم الأوروبية الأخرى، وواشنطن والجهات الإقليمية، مثل مصر.

وتابع المصدر: «لسنا ساذجين في مواجهة وضع دقيق يصعب سبر أغواره»، وكان ماكرون التقى في 8 مايو رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الذي اتهم فرنسا بدعم المشير حفتر، ما اعتبرته باريس «غير مقبول ولا أساس له من الصحة».

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