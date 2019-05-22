الحكومة الموقتة تكلف مجلسًا تسييريًّا جديدًا لبلدية أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 مايو 2019, 05:42 مساء
مقر المجلس البلدي أجدابيا. (أرشيفية: الإنترنت)

كلف مجلس وزراء الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني، مجلسًا تسييريًّا جديدًا لبلدية أجدابيا برئاسة إمبارك عثمان محمد المنفي، خلفًا للمجلس التسييري الحالي المكلف منذ يناير الماضي برئاسة حافظ جبريل القابسي.

ونص قرار مجلس الوزراء رقم (345) لسنة 2019، الذي نشرته الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء، على إعادة تسمية رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية أجدابيا.

ويضم المجلس التسييري الجديد لبلدية أجدابيا برئاسة إمبارك عثمان محمد المنفي في عضويته كلاً من جبريل إمبارك عبدالحميد إجبيل، وسعيد المبروك عبدالحميد عمر والمبروك محمد نصر، ونوارة معتوق الشريف.

ونص القرار المؤرخ في 21 مايو 2019 على أن يمارس رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدي أجدابيا اختصاصاتهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل البلديات، ودعا الجهات المختصة إلى تنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.

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كان مجلس وزراء الحكومة الموقتة أصدر في 11 يناير الماضي القرار رقم (2) لسنة 2019، الذي قرر فيه إعادة تسمية المجلس البلدي أجدابيا إلى مجلس تسييري، وكلف بموجبه حافظ جبريل القابسي رئيسًا له، وعضوية كلٍ من: أرحيم خالد فرج القابسي وبوزيد الكيلاني محمد وموسى عبد السلام مصطفى وغيث عيسى سليمان.

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