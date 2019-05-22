جهاز النهر الصناعي يتوقع وصول المياه إلى طرابلس تدريجيًا نهاية اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 مايو 2019, 04:57 مساء
خريطة لمسارات النهر الصناعي. (أرشيفية: صفحة الجهاز على فيسبوك)

توقع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وصول المياه إلى مدينة طرابلس بشكل تدريجي من منظومة«الحساونة- سهل الجفارة» مع نهاية اليوم الأربعاء، و«بمعدلات تزداد بشكل تدريجي لتصل جميع المناطق خلال 48 ساعة، وتعود إلى طبيعتها» وفق ما أعلن الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك».

وأكد الجهاز الانتهاء من أعمال تشغيل جميع الآبار العاملة والمضخات الرئيسية وتعبئة خط أنابيب نقل المياه «الشويرف- ترهونة» عند الساعة 6 صباحًا وتعبئة خطوط نقل المياه «ترهونة- طرابلس» و«ترهونة- مدن الجبل».

وأعلنت منظومة «الحساونة- سهل الجفارة» بجهاز النهر الصناعي، اليوم، أن عمليات التشغيل تسير بشكل جيد عبر المسارين الشرقي والأوسط مع استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات تدفق المياه وفق المواصفات الفنية لأعمال إعادة الضخ والتعبئة وحتى استكمال وصول المياه لكافة المدن والمناطق.

لكنها لفتت عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أنه «من الصعب توقع موعد وصول المياه التدريجي حاليًا إلى مدينة طرابلس وباقي المدن؛ بسبب كثرة التجاوزات والتوصيلات غير القانونية على طول مسارات أنابيب نقل مياه المنظومة، وكذلك صعوبة الحصول على المعلومات الفنية لتعذر وصول الكوادر الفنية لحجرة التحكم الرئيسية بموقع الجهاز بطريق وادي الربيع المغلق بسبب الاشتباكات المسلحة بالمنطقة.

اقرأ أيضًا.. مسلحون يقتحمون أحد مواقع النهر الصناعي ويقطعون المياه عن طرابلس

كان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أعلن، أمس الثلاثاء، انتهاء أزمة إيقاف ضخ المياه إلى العاصمة طرابلس، التي اقتحمت فيها مجموعة مسلحة، مساء الأحد، موقع «الشويرف» وأجبرت العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بالتدفق.

ودعت الهيئة العامة للموارد المائية بحكومة الوفاق إلى ضرورة «تحييد مشروع النهر الصناعي عن أي تجاذبات سياسية أو مطالبات فئوية»، محذرة من أن العبث بهذا المرفق الحيوي «يهدد الأمن القومي للدولة» وإيقاف الإمداد المائي لمنظومة النهر الصناعي.

اقرأ أيضًا: «النهر الصناعي» يعلن انتهاء أزمة إيقاف ضخ المياه إلى طرابلس

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لجنة العقوبات بمجلس الأمن تعرض تقريرها بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
مناورات مصرية فرنسية بمنطقة عمل الأسطول الشمالي في البحر المتوسط
دولى
نص إحاطة غسان سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
«الأعلى للدولة» يوصي «الرئاسي» بمقاطعة القمة العربية الطارئة في مكة
ليبيا
الصحة العالمية: 510 قتلى و2467 جريحًا جراء حرب العاصمة
ليبيا
مؤسس هواوي يتحدى واشنطن: الممارسة الحالية للسياسيين الأميركيين تسيء تقدير قوتنا
دولى
السعودية تتصدى لـ«أهداف جوية» قرب مكة
عربى
ظريف يرد على «تبجحات» الرئيس الأميركي بشأن «إبادة» إيران
دولى
استعدادات تونسية لاستقبال لاجئين محتملين من ليبيا
ليبيا
اجتماع ملوك الحلبة في بنغازي
رياضة محلية
يخوت «المتوسط» تعيث فسادًا بأعماق البحار
علوم وتكنولوجيا
قوة مكافحة الإرهاب تكشف عن تعاون استخباراتي مع أميركا وبريطانيا وإيطاليا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 خطوات للحفاظ على إطارات السيارة صيفًا