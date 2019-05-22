جهاز النهر الصناعي يتوقع وصول المياه إلى طرابلس تدريجيًا نهاية اليوم

خريطة لمسارات النهر الصناعي. (أرشيفية: صفحة الجهاز على فيسبوك)

توقع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وصول المياه إلى مدينة طرابلس بشكل تدريجي من منظومة«الحساونة- سهل الجفارة» مع نهاية اليوم الأربعاء، و«بمعدلات تزداد بشكل تدريجي لتصل جميع المناطق خلال 48 ساعة، وتعود إلى طبيعتها» وفق ما أعلن الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك».

وأكد الجهاز الانتهاء من أعمال تشغيل جميع الآبار العاملة والمضخات الرئيسية وتعبئة خط أنابيب نقل المياه «الشويرف- ترهونة» عند الساعة 6 صباحًا وتعبئة خطوط نقل المياه «ترهونة- طرابلس» و«ترهونة- مدن الجبل».

وأعلنت منظومة «الحساونة- سهل الجفارة» بجهاز النهر الصناعي، اليوم، أن عمليات التشغيل تسير بشكل جيد عبر المسارين الشرقي والأوسط مع استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات تدفق المياه وفق المواصفات الفنية لأعمال إعادة الضخ والتعبئة وحتى استكمال وصول المياه لكافة المدن والمناطق.

لكنها لفتت عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أنه «من الصعب توقع موعد وصول المياه التدريجي حاليًا إلى مدينة طرابلس وباقي المدن؛ بسبب كثرة التجاوزات والتوصيلات غير القانونية على طول مسارات أنابيب نقل مياه المنظومة، وكذلك صعوبة الحصول على المعلومات الفنية لتعذر وصول الكوادر الفنية لحجرة التحكم الرئيسية بموقع الجهاز بطريق وادي الربيع المغلق بسبب الاشتباكات المسلحة بالمنطقة.

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كان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أعلن، أمس الثلاثاء، انتهاء أزمة إيقاف ضخ المياه إلى العاصمة طرابلس، التي اقتحمت فيها مجموعة مسلحة، مساء الأحد، موقع «الشويرف» وأجبرت العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بالتدفق.

ودعت الهيئة العامة للموارد المائية بحكومة الوفاق إلى ضرورة «تحييد مشروع النهر الصناعي عن أي تجاذبات سياسية أو مطالبات فئوية»، محذرة من أن العبث بهذا المرفق الحيوي «يهدد الأمن القومي للدولة» وإيقاف الإمداد المائي لمنظومة النهر الصناعي.

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