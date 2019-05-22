«الكهرباء»: لا يوجد طرح أحمال.. والشبكة مستقرة منذ بداية رمضان

المدير التنفيذي لشركة الكهرباء المكلف المهندس عياد القنيدي (الإنترنت- أرشيفية)

قال المدير التنفيذي لشركة الكهرباء المكلف ورئيس لجنة الأزمة والطوارئ، المهندس عياد القنيدي، إن الشبكة مستقرة منذ بداية شهر رمضان المبارك ولا يوجد طرح أحمال في الوقت الحالي في أغلب المناطق.

وأضاف القنيدي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه «جرى حصر مبدئي للمواقع المتضررة في مناطق الاشتباكات بالعاصمة التي استطعنا الدخول إليها»، متابعًا «نحن في اجتماعات مستمرة وتواصل دائم مع لجان الأزمة لتوفير المعدات والمواد اللازمة لفرق الصيانة التي تقوم بأعمال الصيانة رغم الظروف الصعبة وحجم الاضرار الكبيرة».

وأكد أن «فرق الصيانة تمكنت من الدخول إلى المواقع التي سمحوا لهم بدخولها للقيام بأعمال الصيانة لإعادة التيار الكهربائي لبعض المناطق وهناك جهود بذلت من قبل فرق الصيانة من خلال تأمين التغذية لهذه المناطق».

وذكر أن الشركة تحصر المواقع المتضررة التي لم تستطيع فرق الصيانة الدخول إليها لصيانتها فور توقف الاشتباكات الدائرة بها، مؤكدًا أنه توجد كوادر فنية متخصصة في هذا المجال وجاهزة لأعمال الصيانة المطلوبة.

اقرأ أيضًا.. عودة الكهرباء لمناطق تضررت بسبب اشتباكات طرابلس

وتسببت الاشتباكات الجارية جنوب العاصمة طرابلس منذ أبريل الماضي في إلحاق أضرار وخسائر ضخمة بالشبكة العامة للكهرباء، وأدت إلى انقطاع التيار عن مناطق عدة جنوب العاصمة

وبدأت المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة في 4 أبريل الماضي، مخلفة 510 أشخاص و2467 مصابًا، حسب منظمة الصحة العالمية.