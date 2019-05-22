السراج يجري محادثات مع السبسي حول مستجدات الوضع في ليبيا

جانب من لقاء السراج والسبسي في تونس 22 مايو (حكومة الوفاق عبر فيسبوك)

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأربعاء، محادثات مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي حول مستجدات الوضع في ليبيا، وتداعيات حرب العاصمة، في القصر الرئاسي بقرطاج.

ووصل السراج، اليوم الأربعاء، إلى مطار قرطاج الدولي في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا، حيث عزف النشيدين الوطنيين الليبي والتونسي واستعرض طابور الشرف، وانتقل فور انتهاء مراسم الاستقبال إلى القصر الرئاسي بضاحية قرطاج.

وعبر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عن عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين في تونس وليبيا، وقلقه العميق إزاء الهجوم المستمر بالقرب من طرابلس، حسب بيان نشرته حكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وأكد الرئيس التونسي، على «ضرورة العودة لمسار الحل السياسي، وأنه لا حل عسكري للصراع في ليبيا»، مشيرًا إلى أن «تونس تتأثر مباشرة بكل ما يحدث في ليبيا، ويهمها نهاية القتال بأسرع ما يمكن، كما أنها تسخر جهودها لتحقيق ذلك».

من جانبه أعرب السراج، عن تقديره لحرص الرئيس التونسي والحكومة التونسية على «إنهاء العدوان وتحقيق الاستقرار في ليبيا»، مشيدا بما تقدمه تونس الشقيقة من تسهيلات لعلاج جرحى الاعتداء الغاشم.

وقدم السراج، شرحًا لتطورات وتداعيات الاعتداء بأبعادها المختلفة، مؤكدًا «الاستمرار في مقاومة العدوان بكل قوة، وإلى أن تنسحب القوات المعتدية وتعود من حيث أتت».

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وأوضح السراج أن «الاعتداء وقع بينما تستعد البلاد لعقد المؤتمر الوطني الجامع كخطوة هامة على طريق الحل وانهاء الازمة وبما يفسر دوافعه وغاياته، فالصراع القائم هو بين الساعين لعسكرة الدولة وعودة الحكم الشمولي والملتزمين ببناء الدولة المدنية الديموقراطية».

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا أيضًا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبدأت المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة في 4 أبريل الماضي، مخلفة 510 أشخاص و2467 مصابًا، حسب منظمة الصحة العالمية.

جانب من لقاء السراج والسبسي في تونس 22 مايو (حكومة الوفاق عبر فيسبوك)

جانب من لقاء السراج والسبسي في تونس 22 مايو (حكومة الوفاق عبر فيسبوك)

جانب من لقاء السراج والسبسي في تونس 22 مايو (حكومة الوفاق عبر فيسبوك)

جانب من لقاء السراج والسبسي في تونس 22 مايو (حكومة الوفاق عبر فيسبوك)

جانب من لقاء السراج والسبسي في تونس 22 مايو (حكومة الوفاق عبر فيسبوك)