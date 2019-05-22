إعادة توصيل الكهرباء بشكل مؤقت بين محطتي فندق الشريف والطويشة

عاملو شركة الكهرباء في طرابلس خلال إصلاح إحدى المحطات. (الشركة العامة للكهرباء -أرشيفية)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، إعادة توصيل الدائرة رقم 2 السبيعة / الطويشة جهد 30 ك. ف، بين محطتي فندق الشريف والطويشة بشكل مؤقت بهدف تأمين التغذية للمواطنين.

وأكدت شركة الكهرباء، في بيان صادر عنها اليوم، أن فنيي ومهندسي الشركة، تمكنوا من إنهاء صيانة الموصلات التي تضررت مرة أخرى نتيجة الاشتباكات في جنوب العاصمة طرابلس.

وللمرة الثانية خلال أسبوعين يتعرض الخط لأضرار، نتيجة الاشتباكات الدائرة في جنوب العاصمة.

وتسببت الاشتباكات الجارية جنوب العاصمة طرابلس منذ أبريل الماضي في إلحاق أضرار وخسائر ضخمة بالشبكة العامة للكهرباء، وأدت إلى انقطاع التيار عن مناطق عدة جنوب العاصمة.