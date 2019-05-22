حقل مسلة ينشئ منطقة للتخلص من نفايات الإنتاج الملوثة بالإشعاع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 مايو 2019, 01:17 مساء
منطقة التخلص من النفايات بحقل مسلة النفطي. (صفحة حقل مسلة النفطي عبر فيسبوك)

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، إنشاء منطقة للتخلص من نفايات عمليات الإنتاج الملوثة بالإشعاع الطبيعي في حقل مسلة النفطي.

وذكرت الشركة في بيان عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، الأربعاء، أنها تسعى «لتوفير بيئة عمل آمنة للمستخدمين وتراعى عدم تأثر البيئة بهذه الملوثات الخطرة ومطابقة المعايير العالمية في التعامل مع المخلفات الملوثة بالاشعاع الطبيعي».

وأضافت الشركة أن إدارة الصحة والسلامة والبيئة أنشأت المنطقة على مساحة 50 ألف متر مربع لتخزين النفايات الاشعاعية الناتجة من عمليات الانتاج بحقل مسلة النفطي.

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وأشارت الشركة إلى أن منسقة البيئة والسلامة اعتمدت آلية حديثة للعمل بهذه المنطقة، وفقًا للمقترح المقدم من قسم البيئة بحقل مسلة.

منطقة التخلص من النفايات بحقل مسلة النفطي. (صفحة حقل مسلة النفطي عبر فيسبوك)
منطقة التخلص من النفايات بحقل مسلة النفطي. (صفحة حقل مسلة النفطي عبر فيسبوك)
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