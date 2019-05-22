«النهر الصناعي» يعلن استمرار زيادة معدلات تدفق المياه لطرابلس وباقي المدن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 مايو 2019, 10:44 صباحا
جهاز النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة - سهل الجفارة أن عمليات التشغيل تسير بشكل جيد عبر المسارين الشرقي والأوسط مع استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات تدفق المياه وفق المواصفات الفنية لأعمال إعادة الضخ والتعبئة وحتى استكمال وصول المياه لكافة المدن والمناطق.

وقال جهاز النهر الصناعي في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إنه «من الصعب توقع موعد وصول المياه التدريجي حاليًا إلى مدينة طرابلس وباقي المدن بسبب كثرة التجاوزات والتوصيلات غير القانونية على طول مسارات أنابيب نقل مياه المنظومة وكذلك صعوبة الحصول على المعلومات الفنية  لتعذر وصول الكوادر الفنية لحجرة التحكم الرئيسية بموقع الجهاز بطريق وادي الربيع المغلق بسبب الاشتباكات المسلحة بالمنطقة.

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وأكد «النهر الصناعي»، أمس الثلاثاء، انتهاء أزمة إيقاف ضخ المياه إلى العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى بدء الضخ وفتح صمامات التحكم بمحطة التحكم بالشويرف لتتدفق المياه من جديد.

وأدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قطع إمدادات المياه عن العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أن هذا العمل «يضاف لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب».

ودعت الهيئة العامة للموارد المائية بحكومة الوفاق إلى ضرورة «تحييد مشروع النهر الصناعي عن أي تجاذبات سياسية أو مطالبات فئوية»، محذرة من أن العبث بهذا المرفق الحيوي «يهدد الأمن القومي للدولة» وإيقاف الإمداد المائي لمنظومة النهر الصناعي.

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