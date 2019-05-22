مفوض الأمن الأفريقي: غمر ليبيا بالأسلحة خلق بيئة مواتية لـ«الإرهابيين»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 مايو 2019, 09:25 صباحا
مفوض السلم والأمن الأفريقي، إسماعيل شرقي. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا إسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي في جلسة مجلس الأمن إلى الاعتراف بوجود تدخل خارجي لا مثيل له في ليبيا، تسبب في غمر البلاد بالأسلحة التي خلقت بيئة مواتية لازدهار الجماعات «الإرهابية».

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وقال شرقي، في كلمة له عن بعد بمجلس الأمن الثلاثاء، إن الاتحاد الأفريقي لا يزال مقتنعًا بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، مجددًا دعوته إلى الحوار والتوافق بين الليبيين باعتبارهما الحل الدائم والوحيد لإقامة ليبيا مستقرة وموحدة.

وأضاف الدبلوماسي الأفريقي، أن «ليبيا تتدهور بمعدل ينذر بالخطر»، مشيرًا إلى آثار الوضع الحالي «المدمر» على المهاجرين الأفارقة في البلاد.

وأوضح أن «هناك حاجة للاعتراف بوجود تدخل خارجي لا مثيل له في ليبيا، وهي التدخلات التي غمرت البلاد بالأسلحة وخلقت بيئة مواتية لازدهار الجماعات الإرهابية».

كما حذر من تسبب التدخلات في تفاقم الوضع المتقلب أصلًا على الأرض، داعيًا جميع الجهات الفاعلة إلى العمل من أجل المصلحة الحقيقية للشعب الليبي واحترام سيادة ليبيا وسلامة أراضيها.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة دعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحرك فوري وسريع قبل أن تنتقل المواجهات الحالية في محيط العاصمة طرابلس لـ«حرب طويلة دامية على الضفاف الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، مما يعرّض أمن جيران ليبيا المباشرين ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل أوسع للخطر».

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