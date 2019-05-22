السراج: الأوروبيون يقفون في صف الوفاق.. ولدينا تعاون وثيق مع الولايات المتحدة

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن القادة الأوروبيين يقفون في صف حكومة الوفاق، واصفًا جولته الأوروبية التي أجراها قبل نحو أسبوع بالـ«مثمرة».

وأضاف السراج في حوار لقناة «يورونيوز» أن «لحكومة الوفاق الوطني تعاونا وثيقا مع الولايات المتحدة، وأن الطرفين يواصلان شراكتهما بنجاح في محاربة الإرهاب الذي ظهر في سرت».

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وأوضح السراج أن «حكومة الوفاق والقوات التابعة لها تدافع عن حلم كل الليبيين بإقامة دولة مدنية ديمقراطية، وأنها ستستمر في الدفاع عن هذا الحلم وعن العاصمة طرابلس وعلى بيوت الليبيين والأهالي، حتى يتم صد اعتداءات القوات التابعة للقيادة العامة وعودتها من حيث أتت، وإرساء الاستقرار من جديد» -على حد تعبيره.

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وقال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، السراج إن «حفتر جمع مقاتلين منضوين في صفوف قواته ، وهم عبارة عن مجموعات اجرامية ومؤدلجة وبعض المجموعات المسلحة الأخرى الخارجة عن القانون»، مضيفًا أن «حفتر يحاول إقناع العالم بأنها قوات تمثل جيشا».

وأجرى السراج، الأسبوع الماضي، جولة أوروبية التقى خلالها عدد من القادة الأوروبيين في مقدمتهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.