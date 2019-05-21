بلدية بني وليد تتسلم ست سيارات خدمية من السفارة الإيطالية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 21 مايو 2019, 07:17 مساء
السيارات الخدمية التي استلمتها بلدية بني وليد. (المجلس البلدي بني وليد)

قدمت السفارة الإيطالية لدى ليبيا في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، ست سيارات خدمية إلى المجلس البلدي بني وليد تسلمها عميد البلدية المنتخب سالم انوير.

وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» إن المجلس سلم السيارات إلى شركة النظافة العامة في المدينة، لدعم الشركة للقيام بأعمالها للحد من مشكلة انتشار مكبات القمامة داخل البلدية.

وأكد الساعدي أن المجلس البلدي بني وليد على تواصل مستمر مع كافة المسؤولين لتوفير كل ما تحتاجه المدينة والقطاعات العامة فيها لتمكينها من توفير أفضل الخدمات للمواطنين داخل المدينة.

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