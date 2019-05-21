مديرية أمن أوجلة اجخرة تسير دوريات أمنية عند جبال إقويطين

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الثلاثاء 21 مايو 2019, 05:40 مساء
الدوريات الأمنية بمنطقة جبال اقويطين شمال أوجلة. (الإنترنت)

سيرت مديرية أمن أوجلة اجخرة بمنطقة الواحات جنوب شرق ليبيا، دوريات أمنية عند جبال إقويطين التي تبعد 90 كلم شمال أوجلة على الطريق باتجاه مدينة أجدابيا شمالًا، وأقامت نقاط استيقاف للتفتيش عن الإجراءات القانونية ورصد التحركات المشبوهة في المنطقة.

وقال مدير قسم النجدة بالمديرية الرائد، عبدالقادر إطوير لـ«بوابة الوسط» إن الدوريات الأمنية في المنطقة تأتي في إطار تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل مدير أمن مديرية أوجلة إجخرة العقيد محمد عبدالجواد الدينالي لتأمين نطاق عمل المديرية خلال شهر رمضان.

وأضاف إطوير أنّ الدوريات «كانت بالدرجة الأولى تفقدًا للأوضاع الأمنية خارج مدينتي أوجلة واجخرة تحسبًا لأي هجوم يقوم به تنظيم (داعش) خصوصًا بعد هجومهم الأخير على مدينة زلة والتي لا تبعد كثيرًا عن مدن الواحات».

وأطلقت أغلب الأجهزة الأمنية خططًا أمنية منذ بداية شهر رمضان بهدف إحكام السيطرة على أوضاع المناطق المسؤولة عن تأمينها. وتركّزت أغلب الخطط على تأمين وحماية الأماكن العامة التي تشهد ازدحامًا ملحوظاً خلال شهر رمضان، خاصة الأسواق.

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