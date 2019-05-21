السفيرة بياتريس تؤكد ضرورة الاستمرار في التعاون بين فرنسا وليبيا

السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دو هيلين خلال لقائها وزير داخلية الوفاق. (السفارة الفرنسية)

أكدت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دو هيلين ضرورة الاستمرار في التعاون الثنائي بين فرنسا وليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء.

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وقالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم، إن اللقاء تطرق للظروف الحالية التي تمر بها ليبيا وتم التأكيد على ضرورة الاستمرار في التعاون الثنائي بين ليبيا وفرنسا.

وفي وقت سابق، ناشدت فرنسا أطراف النزاع في لیبیا، تنفیذ التزاماتهم التي توصلوا إليها في مؤتمرات باریس وبالیرمو وأبوظبي.

وجددت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، التأكيد على «موقف بلادھا المعروف والثابت وھو أن الحل السیاسي فقط برعایة الأمم المتحدة ھو الذي سیمكن من إنھاء النزاع في لیبیا»، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية.

وفي معرض تعلیقھا على ما تردد من انتقادات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج حول دعم فرنسا قائد الجيش الوطني المشير خلیفة حفتر، أشارت إلى أن «باریس تدعم حكومة الوفاق الوطني بقیادة فائز السراج».

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السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دو هيلين خلال لقائها وزير داخلية الوفاق. (السفارة الفرنسية)