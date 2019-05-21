«الأعلى للدولة» يوصي «الرئاسي» بمقاطعة القمة العربية الطارئة في مكة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 مايو 2019, 02:06 مساء
عضو المجلس الأعلى للدولة، عبدالقادر احويلي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال عضو المجلس الأعلى للدولة، عبدالقادر احويلي، إن المجلس أوصى بمقاطعة القمة العربية الطارئة المقرر عقدها بمكة المكرمة، يوم الخميس 30 مايو الجاري.

وأوضح احويلي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المجلس عقد أمس الإثنين جلسته العادية بحضور 68 عضوًا وهيئة الرئاسة مكتملة ومناقشة الأوضاع الحالية وكيفية المساهمة في حل الأزمة.

 وتابع عضو المجلس الأعلى للدولة أن الأعضاء توصلوا إلى ضرورة دعم الجبهات وحل مشكلة المياه، بالتعاون مع مجلس النواب المنعقد في طرابلس.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على إرسال توصية للمجلس الرئاسي بمقاطعة القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة، يوم الخميس 30 مايو الجاري، والتي دعا إليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، للوقوف أمام التحديات التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأوضح أنه جرى الاتفاق على إنشاء فريق للعمل بالتشاور مع مجلس النواب المنعقد في طرابلس للاستعداد إلى ما بعد الحرب على أن يتم تشكيل الفريق من خبراء في جميع التخصصات.

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