حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء (21 مايو 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تأثر مناطق شرق وجنوب ليبيا بطقس متقلب مصحوبًا بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، بينما يبقى معتدلًا على مناطق الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب، تتكاثر اليوم على مناطق الجبل الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتشمل يوم الغد أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و25 مْ تصل اليوم إلى 30م على أبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى إمساعد - جالو - مرادة

السماء قليلة السحب تتكاثر تدريجيًّا من يوم الغد على مناطق الخليج، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، وتشمل يوم الخميس أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الدواخل، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و37 مْ وتكون بين 40 و44م على أجدابيا- جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها - غـات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على غات مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، وتشمل يوم الغد أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال على غدامس- الحمادة والجفرة وتكون جنوبية غربية على أقصى مناطق الجنوب، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و43 مْ ولا تتجاوز 35م على غدامس والحمادة، وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 41 و45م

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا