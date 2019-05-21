«الصحة العالمية» تعلن وصول شحنة إمدادات طبية إلى المستشفيات في جميع أنحاء ليبيا

إمدادات طبية. (الصحة العالمية)

أعلنت منظمة الصحة العالمية وصول شحنة كبيرة من الإمدادات الطبية إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء ليبيا.

وعبرت المنظمة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن امتنانها للسفارتين الألمانية والإيطالية في ليبيا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، على ضمان حصول المرضى على هذه الأدوية الحيوية.

«الصحة العالمية» تعلن وصول إمدادات طبية لمساعدة نصف مليون مريض في ليبيا

ووثقت المنظمة، منذ اندلاع الاشتباكات بالقرب من العاصمة طرابلس، في 4 أبريل الماضي وحتى 13 مايو الجاري مقتل 454 شخصًا وإصابة 2154 آخرين، بينهم ثلاثة من عمال الإسعاف انفجرت عربتهم.

وقالت إنها تنضم إلى الأصوات الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدة أن اشتباكات طرابلس دفعت أكثر من 60 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم، وأنها تعمل على تنسيق الخدمات الصحية المستمرة لهم.

وبدأت المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة في 4 أبريل الماضي، مخلفة 454 قتيلاً على الأقل و2154 مصابًا، حسب منظمة الصحة العالمية.

إلى ذلك طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في ليبيا، الحصول على 5.5 مليون دولار لتتمكن من مواصلة الاستجابة العاجلة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين بالنزاع في طرابلس وغرب ليبيا.

وأشارت «يونيسيف» إلى أنّ احتياجاتها العاجلة تأتي بسبب وجود عجز يصل إلى 4.78 مليون دولار، بالإضافة إلى الاحتياجات الإنسانية الطارئة في البلد، حسب منشور عبر صفحتها على «فيسبوك».