«النهر الصناعي» يعلن انتهاء أزمة إيقاف ضخ المياه إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 مايو 2019, 09:36 صباحا
جهاز النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة - سهل الجفارة، انتهاء أزمة إيقاف ضخ المياه إلى العاصمة طرابلس.

وأكد جهاز النهر الصناعي، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في بيان مقتضب صباح اليوم الثلاثاء بدء الضخ وفتح صمامات التحكم بمحطة التحكم بالشويرف لتتدفق المياه من جديد.

ودان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قطع إمدادات المياه عن العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أن هذا العمل «يضاف لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب».

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وأشار المجلس الرئاسي إلى أن «محاولة تعطيش العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها التي يسكنها قرابة ثلاثة ملايين إنسان ودفعهم لتجرع المزيد من الآلام، بعد قصف مساكنهم وتهجيرهم القسري، هو انتهاك غير مسبوق في تاريخنا الليبي، والذي شهد على مر العصور اعتداءات لا حصر لها من قوى استعمارية فاشية».

ودعت الهيئة العامة للموارد المائية بحكومة الوفاق إلى ضرورة «تحييد مشروع النهر الصناعي عن أي تجاذبات سياسية أو مطالبات فئوية»، محذرة من أن العبث بهذا المرفق الحيوي «يهدد الأمن القومي للدولة» وإيقاف الإمداد المائي لمنظومة النهر الصناعي.

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