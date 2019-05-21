«التعليم» تعلن موعد امتحانات التعليم الدولي بالداخل والشهادتين المتوسطة والثانوية بالخارج

لقاء وزير التعليم عثمان عبدالجليل، ومدير المركز الوطني للامتحانات، ومدير مركز ضمان الجودة, 20 مايو 2019

قررت وزارة التعليم بدء امتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية للمدارس الليبية بالخارج يوم الأحد 7 يوليو المقبل وحتي الخميس 18 من نفس الشهر، وبدء امتحانات التعليم الدولي داخل ليبيا للشهادتين O Level و A level بكافة تخصصاتها يوم الأحد 23 يونيو المقبل وحتي الخميس 4 يوليو.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم الدكتور عثمان عبدالجليل، مع الدكتور محمود البوعـزّي، مدير المركز الوطني للامتحانات، والدكتور محمد العتوق مدير مركز ضمان الجودة، لبحث التجهيزات لإجراء امتحانات الشهادات المتوسطة والثانوية لطلبة المدارس الدولية بالداخل، وطلبة المدارس الليبية بالخارج، ومناقشة كافة الاستعدادات والآليات الواجبة بالخصوص، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

«تعليم الوفاق» تضع برنامج عمل لأداء امتحانات الشهادات العامة للتعليم الأجنبي

كان تم تكليف المركز الوطني للامتحانات ومركز ضمان الجودة بوضع برنامج عمل أداء امتحانات الشهادات العامة للتعليم الأجنبي، وتكليف المركز الوطني للامتحانات بالقيام بإدارة كشوف إدخال المدارس الدولية، ووضع وإجراء امتحانات الشهادات بها، والإشراف عليها، وإعلان نتائجها، واعتمادها، بما يكفل اعتماد الشهادات الصادرة عنها حسب المعايير والاشتراطات الواجبة لدى مركز ضمان الجودة، لتمكين الطلبة من التقديم لكليات الجامعات الليبية، أسوة بخريجي المدارس العامة، وذلك علي إثر مغادرة المركز الثقافي البريطاني الدولة الليبية مؤخراً.