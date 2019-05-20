«مراسلون بلا حدود» تطالب المشير حفتر بكشف الحقيقة حول مصير القرج والشيباني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 مايو 2019, 08:58 مساء
من اليمين الصحفي محمد القرج وزميله محمد الشيباني. (الإنترنت).

طالبت منظمة «مراسلون بلا حدود» القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، بـ«كشف الحقيقة حول اختفاء الصحفيين بقناة ليبيا الأحرار محمد القرج و محمد الشيباني».

وقال مدير مكتب شمال افريقيا بمنظمة «مراسلون بلا حدود»، صهيب الخياطي «نطالب الجنرال حفتر بكشف الحقيقة حول مصير محمد القرج و محمد الشيباني، إن حالة الانتظار التي تعيشها عائلة الصحفيين و أقاربهما غير إنسانية».

قناة ليبيا الأحرار تعلن فقدان الاتصال بمراسليها القرج و الشيباني

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن «تداول اخبار غير محققة على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بمقتل محمد القرجو محمد الشيباني».

البعثة الأممية تطالب بالإفراج عن صحفيي قناة «ليبيا الأحرار»

يذكر أن  قناة «ليبيا الأحرار»، أعلنت في 3 من شهر مايو الجاري، فقدانها الاتصال بمراسليها الصحفي محمد القرج والمصور محمد الشيباني خلال تغطيتهما للاشتباكات الدائرة جنوبي طرابلس.

ودان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، في اليوم ذاته، اختطاف صحفيي قناة «ليبيا الأحرار» محمد القرج ومحمد الشيباني، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهما.

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