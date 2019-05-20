سيالة يطالب دول المغرب العربي بلعب دور أكبر لـ«ردّ العدوان عن طرابلس»

محمد الطاهر سيالة (أرشيفية : الإنترنت).

طالب المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، دول المغرب العربي بلعب دور أكبر لـ«ردّ العدوان عن طرابلس»، والضغط في اتجاه توحيد الموقف الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها سيالة بكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة ووزير الخارجية الجزائري صبري بوقادم ووزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، وفق وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين.

السراج يجتمع مع لجنتي الطوارئ والنازحين وعدد من عمداء البلديات

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاتصالات تناولت بحث الوضع الراهن في العاصمة طرابلس، وسبل وقف الحرب.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس، مواجهات مسلحة منذ الرابع من أبريل الماضي، بين قوات الجيش الليبي التابعة للقيادة العامة، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، ما أدى لسقوط مئات القتلى والجرحي، وعشرات الآلاف من المشردين، بحسب منظمة الصحة العالمية.