السراج يجتمع بـلجنتي الطوارئ والنازحين وعددٍ من عمداء البلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 مايو 2019, 08:28 مساء
اجتماع السراج مع لجنتبي الطوارئ والنازحين وعدد من عمداء البلديات. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الإثنين، اجتماعاً بكلٍ من أعضاء لجنة الطوارئ، ورئيس اللجنة الوزارية للنازحين وعمداء بلديات جنزور، حي الأندلس، طرابلس المركز، سوق الجمعة، تاجوراء، عين زارة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع استعرض الخطوات التي نفذتها اللجنتان للتخفيف من معاناة النازحين، والبرامج المعتمدة لتقديم الخدمات السريعة إليهم وتوفير احتياجاتهم والمتابعة اليومية للواقع على الأرض.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، جرى خلاله أيضًا بحث برامج البلديات في هذا الشأن في حدود الدعم المخصص لها.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال الاجتماع على عمل الترتيبات والاحتياطات اللازمة للاستجابة الفورية تجاه أي طارئ، والتأكد من ضمان الاستمرار في توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين.

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