بحضور صنع الله .. اجتماع جدة يجدد الالتزام بتحقيق التوازن في السوق النفطية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 مايو 2019, 06:51 مساء
لقطة جماعية لوزراء أوبك في ختام اجتماع جدة النفطي. (الإنترنت)

أكدت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين دول أوبك والدول المنتجة من خارجها التزامها بالعمل على تحقيق توازن في السوق النفطية العالمية وضمان استقرارها بشكل مستدام.

وأعربت اللجنة في ختام أعمالها في جدة أمس الأحد،عن ارتياحها بشأن الدور المهم الذي لعبه «إعلان التعاون» في عملية تعافي سوق النفط التي شهدها الربع الأول من العام 2019 بالمقارنة مع الربع الأخير من العام 2018، مدعوماً بالمستوى العالي من الالتزام لتعديلات الإنتاج الطوعية من جانب الدول المشاركة.

وناقش الاجتماع، الذي حضره رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، أوضاع أسواق النفط العالمية، التي وصل متوسط معدل التزامها بالاتفاق ما نسبته 120% منذ يناير 2019 حتى الآن.

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