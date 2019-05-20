6.27 مليار دولار إجمالي دخل مؤسسة النفط الليبية من يناير إلى أبريل

منشآت نفطية بحقل الشرارة (أرشيفية: شركة أكاكوس)

حققت المؤسسة الوطنية للنفط إيرادات بلغت قيمتها 6.27 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، وتمثل هذه الإيرادات إجمال الدخل العام للمؤسسة من النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات.

وحسب بيانات صادرة عن مؤسسة النفط أمس الأحد، فقد ارتفع الدخل العام للمؤسسة الوطنية للنفط لشهر أبريل بنسبة 16.8% مقابل ما حققته في يناير من العام الجاري، إذ زاد دخل المؤسسة بقيمة 56. 270 مليون دولار، ليصل إلى 1.87 مليار دولار مقابل 1.602 مليار دولار.

وعلى صعيد النفط الخام فقد ارتفع إيرادات المؤسسة من 1.35 مليار دولار في يناير إلى 1.599 مليار دولار في أبريل الماضي، فيما حققت من الضرائب والإتاوات وعقود الامتياز 123.38 مليون دولار، مقابل 131.41 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

وبالنسبة للغاز والمكثفات، زادت إيرادات المؤسسة من 126.24 مليون دولار في يناير إلى 138.32 مليون دولار في أبريل. لكنها حققت قفزة في الإيرادات من البتروكيماويات خلال الشهور الأربعة بلغت نسبتها 86%، إذ صعدت من 1.956 مليار دولار في يناير إلى 3.638 مليار دولار في أبريل الماضي.