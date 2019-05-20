ويليامز تلتقي وفدًا نسائيًا بطرابلس وتجدد التأكيد: لا حل عسكريًا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 مايو 2019, 04:28 مساء
لقاء ويليامز مع وفد وحدة تمكين المرأة بمقر البعثة في طرابلس. (بعثة الأمم المتحدة)

التقت نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، أمس الأحد بوفد نسائي من وحدة دعم وتمكين المرأة التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بمقر البعثة في العاصمة طرابلس.

وقالت البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن ويليامز أكدت خلال الاجتماع «أن لا حل عسكريًا في ليبيا»، وشددت «على الحاجة الملحة للحوار. كما شددت على أهمية دور النساء في السلام، وأثنت على جهودهن في التوصل لحل سياسي للأزمة الراهنة».

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وتشهد الضواحي الجنوبية لطرابلس منذ الرابع من أبريل الجاري مواجهات عنيفة بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة، بعدما أعلن المشير خليفة حفتر إطلاق عملية عسكرية للسيطرة على المدينة.

وقبل أيام أعلنت رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، الدكتورة ليلى اللافي، أن النساء يشكلن 50% من إجمالي النازحين جراء حرب العاصمة، مؤكدة في الوقت نفسه تقديمها الدعم الصحي والإنساني لهن.

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