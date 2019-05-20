«الأرصاد الجوية» يستأنف العمل من مقر جديد

المقر القديم للمركز الوطني للأرصاد الجوية في السواني. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، استئناف العمل اعتبارًا من يوم أمس الأحد بعد توقف دام أكثر من شهر ونصف الشهر في أعقاب الاشتباكات التي اندلعت جنوب العاصمة.

وقال المركز في بيان رسمي، اليوم الإثنين: «نظرًا للظروف الأمنية التي تمر بها المناطق المحيطة بمقر المركز الوطني للأرصاد الجوية بالسواني من تاريخ 2019/4/4، الأمر الذي اضطرنا إلى توقيف العمل بالمركز».

ونوه إلى الحصول على مقر بديل بمطار معيتيقة والذي تم تجهيزه وربطه بأحدث المنظومات بعد سحبها من المقر الرئيسي بالسواني، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والمالية من خلاله، ونبه البيان إلى عودة الخدمات من خلال المقر الرئيسي بالسواني فور تحسن الظروف الأمنية.

يشار إلى أن السواني من بين مناطق جنوب العاصمة التي شهدت اشتباكات من شهر أبريل الماضي، بين القوات التابعة للقيادة العامة للجيش، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وهي الحرب التي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف، فيما أعلنت الأمم المتحدة أن عدد النازحين بلغ أكثر من 75 ألف شخص.