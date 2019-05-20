صيانة خطوط الكهرباء المتضررة في بئر الأسطى ميلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 مايو 2019, 01:07 مساء
عمال الكهرباء يجرون عمليات إصلاح في أحد الضواحي الجنوبية لطرابلس (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انتهاء أعمال صيانة الخطوط والكوابل ذات الضغط العالي والمنخفض داخل منطقة بئر الأسطى ميلاد، التي تضررت أثناء الاشتباكات التي شهدتها منطقة جنوب طرابلس.

وأشارت الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن فرق الصيانة بإدارة توزيع طرابلس نفذت وصلة ضغط عالي ورأس كابل بدل معطوب على محطة الهادي العائب، ووصلة ضغط منخفض بدل معطوب على محطة فاطمة الزهراء، ووصلتي ضغط عالي بدل معطوب على محطة الدكاترة، ووصلتي ضغط منخفض بدل معطوبة على محطة الكيلاني.

وتعرضت الشبكة العامة للكهرباء في طرابلس وضواحيها لأضرار جسيمة جراء «حرب العاصمة» التي اندلعت بين قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق منذ الرابع من أبريل الماضي، وأدت إلى انقطاع التيار عن مناطق عدة جنوب طرابلس.

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ونوهت الشركة إلى تنفيذ وصلتي ضغط منخفض، وكابل ضغط منخفض ذي حجم 95 بدل معطوب على المحطة الجاهزة الصفائح المعدنية، ووصلتي ضغط منخفض، وكابل ذي حجم 240 بدل معطوب على المحطة الجاهزة بيرام، ووصلة ضغط منخفض وكابل ذي حجم 95 بدل معطوب على محطة جامع أبوهريرة. 

واستبدل فريق الصيانة الأعمدة الخشبية بدل المتضررة على محطة المازوزي، وأرجع أسلاك مقطوعة ضغط عالي على خطوط القرقني في اتجاه الدبلوماسي بمسافة 350 مترًا، وخطوط ضغط منخفض في منطقة الاشتباكات بمسافة 300 متر.

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