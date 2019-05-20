حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين (20 مايو)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق شرق وجنوب البلاد بمنخفض جوي صحراوي، مصحوب بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وأشارت النشرة الجوية، الصادرة عن المركز، إلى أن درجات الحرارة المتوقعة تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية، وتصل إلى 44 درجة مئوية على بعض المناطق، خاصة على جالو وسبها مع رياح نشطة تتسبب في إثارة الرمال .

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا أثناء الليل والصباح الباكر، خاصة على المناطق الساحلية، بينما تتأثر مناطق شمال غرب البلاد بامتداد لمرتفع جوي يساعد باعتدال في درجات الحرارة، إذ تتراوح بين 28 و34 درجة مئوية، مع احتمالية هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق .