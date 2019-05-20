مشكلات النهر الصناعي والاتصالات على طاولة لجنة الطوارئ

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 مايو 2019, 12:29 مساء
وزير التعليم المفوض عثمان عبدالجليل خلال ترؤسه اجتماع لجنة الطوارئ. (إدارة التواصل)

أقر اجتماع لجنة الطوارئ حزمة من التدابير بشأن مشكلة نقص إمدادات المياه المتوقعة خلال الأيام المقبلة، ووضع العلاج اللازم قبل تفاقمها.

وأكد الاجتماع دعم غرفة التحكم الخاصة بمنظومة الحساونة الواقعة في مناطق الاشتباكات، والعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان وصول احتياجاتها من الوقود وحفظ خط إمدادها، حسب إدارة التواصل الإعلامي التابعة لحكومة الوفاق.

حضر اللقاء رئيس الهيئة العامة للموارد المائية، ومديرها العام، وممثلون عن جهاز النهر الصناعي، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وشركة تحلية المياه.

وأبدت اللجنة استعدادها الكامل لدعم شركة الاتصالات القابضة لتتمكن من معالجة مشاكل انقطاع الاتصالات في مناطق الاشتباكات، التي تأثر عدد من محطات الشركات التابعة لها من الاشتباكات.

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