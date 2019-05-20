لجنة شؤون الجرحى بمجلس النواب تطالب بسرعة الاعتناء بمصابي حرب العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الإثنين 20 مايو 2019, 02:13 صباحا
إحدى جلسات مجلس النواب في أبريل الماضي. (الإنرتنت- أرشيفية)

طالبت لجنة شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين بمجلس النواب الليبي بالاعتناء بجرحى القوات التابعة للقيادة العامة الذين أصيبوا منذ بداية حرب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في رسالة وجهتها اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة ورئاسة الأركان العامة بالقوات المسلحة ورئيس لجنة جرحى حرب القوات المسلحة.

وقالت اللجنة إنها وجدت حالة من الفتور والتلكؤ في تسفير الحالات الحرجة والمبتورين جراء الحرب، مطالبة في الوقت نفسه بسرعة علاجهم.

واندلعت الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من شهر أبريل الماضي، بين القوات التابعة للقيادة العامة للجيش، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وأسفرت حتى 13 مايو الجاري عن مقتل 454 شخصًا وإصابة 2154 آخرين، حسب إحصائية منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت الأمم المتحدة أن عدد النازحين بلغ أكثر من 75 ألف شخص، وفق تصريحات إعلامية للناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك أول أمس السبت.

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