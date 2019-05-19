وصول 20 جهاز غسيل ومحطة تحلية لقسم الكلى بمركز طبرق الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 19 مايو 2019, 10:23 مساء
الأجهزة التي وصلت إلى مركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

استلمت إدارة مركز طبرق الطبي 20 جهاز غسيل الكلى نوع (B-BRAUN) ومحطة تحلية خاصة بقسم الكلى من إحدى الشركات الألمانية العاملة في المجال الطبي، وفق ما أعلنه مدير عام المركز الدكتور فرج الجالي.

وقال الجالي لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن قسم الكلى يتوفر به عدد من أجهزة الغسيل الكلوي مصدرها أربع شركات مختلفة وكلاء ثلاثة منها في طرابلس بالإضافة إلى شركة ألمانية وكيلها الخاص مقره في مدينة بنغازي.

وأوضح الجالي أن الأجهزة الجديدة ومواد التشغيل اللازمة موردة من الشركة الألمانية، رفعت عدد أجهزة الغسيل بالقسم إلى 40 جهازًا، متوقعا أن تساهم الأجهزة الجديدة في سد أي نقص قد يحدث من الشركات التي يتواجد وكلاؤها في طرابلس.

وأشار الجالي إلى أن إدارة مركز طبرق الطبي اتخذت هذه الخطوة «كإجراء احترازي إذا ما حصل أي نقص في المواد الخاصة بالأجهزة المعتمد وكلاؤها في مدينة طرابلس».

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