صنع الله يلتقي وزير الطاقة الأذربيجاني على هامش اجتماع «أوبك» بجدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 مايو 2019, 08:17 مساء
صنع الله مع وزير الطاقة الأذربيجاني, 19 مايو 2019, (المؤسسة الوطنية للنفط)

التقي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف، على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين «أوبك» والدول من خارجها المنعقد بجدّة.

ووفقا لبيان للمؤسسة الوطنية للنفط، فإن الاجتماع ناقش الفرص التجارية الجديدة وسبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع النفط والغاز.

واجتمعت الدول المصدّرة للنفط في منظمة «أوبك» وخارجها في جدة اليوم الأحد، بهدف وضع الأسعار في سوق الخام الهش على طريق الاستقرار، في خضم توترات في الخليج قد تشكّل في حال تصاعدها تهدّيدًا للإمدادات.

وشارك في الاجتماع، رئيس مجلس إدارة ‫المؤسسة الوطنية للنفط‬، المهندس مصطفى صنع الله، والذي ناقش الأحداث الراهنة في ليبيا وآثارها على إنتاج النفط.

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